Общество

Весна в суровом городе. Атмосферный фоторепортаж из разных уголков Нижнего Тагила

12.04.2021 11:39
Весна в суровом городе. Атмосферный фоторепортаж из разных уголков Нижнего Тагила

Весна пришла в Нижний Тагил стремительно и бесповоротно. И если с центральных улиц уже сошёл снег и на них появились первые велосипедисты и роллеры, то в отдалённых районах ещё можно встретить горы снега и детей, пускающих по грязным ручейкам кораблики. И хотя коммунальные службы ещё долго будут наводить лоск на городских улицах, уже сегодня Нижний Тагил радует птичьими трелями и солнечными деньками. В эти выходные журналисты АН «Между строк» прогулялись по разным районам и показали, какой они видят весну в суровом городе. 


Даже обычная лужа может стать произведением искусства, когда есть вдохновение


Долой серость!


Романтика весной особенно поэтична!


Парк Победы на Гальянке превратился в маленькую Венецию


Парк Победы на Гальянке превратился в маленькую Венецию


Парк Победы на Гальянке превратился в маленькую Венецию


И улицы Красного Камня тоже


А на лавочке уже сидеть совсем не холодно


Да и на велосипеде довольно комфортно


Ну ведь какова же красота!


Лёд тронулся!


Нам кажется, этот пёс очень рад весне


И вот эти голуби тоже…


Оттаяли и маски — символ нашего времени. Безопасность прежде всего, но про урны забывать тоже не стоит

Фото: 
Артём Тимашев, Денис Анисимов, Екатерина Кукина, Екатерина Баранова, Жанна Коробейникова, Анастасия Черемных
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