Весна в суровом городе. Атмосферный фоторепортаж из разных уголков Нижнего Тагила

12.04.2021 11:39
Весна пришла в Нижний Тагил стремительно и бесповоротно. И если с центральных улиц уже сошёл снег и на них появились первые велосипедисты и роллеры, то в отдалённых районах ещё можно встретить горы снега и детей, пускающих по грязным ручейкам кораблики. И хотя коммунальные службы ещё долго будут наводить лоск на городских улицах, уже сегодня Нижний Тагил радует птичьими трелями и солнечными деньками. В эти выходные журналисты АН «Между строк» прогулялись по разным районам и показали, какой они видят весну в суровом городе.