Весна в суровом городе. Атмосферный фоторепортаж из разных уголков Нижнего Тагила

Весна пришла в Нижний Тагил стремительно и бесповоротно. И если с центральных улиц уже сошёл снег и на них появились первые велосипедисты и роллеры, то в отдалённых районах ещё можно встретить горы снега и детей, пускающих по грязным ручейкам кораблики. И хотя коммунальные службы ещё долго будут наводить лоск на городских улицах, уже сегодня Нижний Тагил радует птичьими трелями и солнечными деньками. В эти выходные журналисты АН «Между строк» прогулялись по разным районам и показали, какой они видят весну в суровом городе.



Даже обычная лужа может стать произведением искусства, когда есть вдохновение





Долой серость!





Романтика весной особенно поэтична!





Парк Победы на Гальянке превратился в маленькую Венецию





Парк Победы на Гальянке превратился в маленькую Венецию





Парк Победы на Гальянке превратился в маленькую Венецию





И улицы Красного Камня тоже





А на лавочке уже сидеть совсем не холодно





Да и на велосипеде довольно комфортно





Ну ведь какова же красота!





Лёд тронулся!





Нам кажется, этот пёс очень рад весне





И вот эти голуби тоже…

