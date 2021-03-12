Весенние оттепели придут в Свердловскую область на следующей неделе

Сегодняшняя морозная ночь — до –37 градусов в некоторых районах области — сменится по-настоящему весенней погодой. Оттепели, по прогнозам синоптиков, придут на Средний Урал в начале следующей недели.

«Погоду в ближайшие 5-6 дней определит периферия антициклона, надвигающегося с европейского центра России, поэтому существенные осадки до 18 и 19 марта маловероятны. Температура воздуха на следующей рабочей неделе (15–19 марта) повысится до нормы: ночью преимущественно –7...–12 градусов, на севере до –17, днём до +1...–4 градусов», — рассказала «Областной газете» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Уже предстоящей ночью станет значительно теплее: –16 градусов. В выходные, 13 и 14 марта, днём в Нижнем Тагиле прогнозируется солнечная погода, воздух прогреется до 5–7 градусов ниже ноля. В первые рабочие дни, 15 и 16 марта, столбики термометров покажут –2...–3 градуса днём и около –10 ночью.

17 и 18 марта ожидаются оттепели до +2 градусов с переменной облачностью.