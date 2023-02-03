«Веселимся, кушаем вкусняшки, устраиваем “детскотеки” и флешмобы». Центр культуры и искусства НТМК приглашает на детские праздники

Детство — это волшебное время, которое каждый из нас вспоминает с душевной теплотой и искренними улыбками. И даже если вы сами уже давно не ребёнок, в добрую атмосферу детской непосредственности можно с лёгкостью окунуться в любое время!

Центр культуры и искусства НТМК каждый месяц организует большие детские праздники для детей и их родителей.

В нашем творческом арсенале уже более 50 тематических праздников для детей. Среди них: «Микки Минни Шоу», «Сказочная кухня повара Бульона», «Вперёд на машине времени», «Приключения Розочки и Цветана в волшебной стране красок», «В поисках сокровищ», «Снеговнуково», «Brawl Stars» и многие другие. Большой опыт работы с детьми позволяет нашим сценаристам создавать сценарии с учётом увлечений и талантов детей, особенностей их развития и современных трендов.

На наших тематических детских вечеринках мы веселимся вместе с ребятами и их родителями, кушаем вкусняшки от детского кафе, устраиваем «детскотеки» и флешмобы, а ещё смотрим мультики на большом экране!

Каждый праздник длится около полутора часов, что даёт возможность заняться разными видами деятельности — от активных развлечений до декоративно-прикладного творчества.

На память о празднике каждый ребёнок получает небольшой подарок от сказочных героев и при желании может с ними сфотографироваться.

Уже 11 февраля ДК НТМК приглашает на первый в этом году детский праздник «ЧТО В КОРОБКЕ С АПЕЛЬСИНАМИ?».

Мальчишек и девчонок ждёт сказочная детективная история с поиском волшебных предметов, увлекательными приключениями и весёлыми состязаниями! Оранжевое и весёлое настроение обеспечено всем гостям праздника!

Стоимость билета — 300 рублей. Дети до четырёх лет — бесплатно (в сопровождении взрослого с билетом). Заказы из детского меню кафе ДК НТМК оплачиваются отдельно.

Подробнее о предстоящем празднике вы можете узнать, позвонив по телефону +7 (3435) 23-10-89.