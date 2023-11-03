«Весь мир будет в Нижнем Тагиле». Эдуард Россель предложил создать в городе второй по площади после Эрмитажа музей

Президент Международного Демидовского фонда, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил главе региона Евгению Куйвашеву создать крупный музейно-выставочный комплекс на базе Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», пишет «Коммерсантъ».

По словам Росселя, площадь нового комплекса составит 20 тысяч кв. метров, по этому показателю он будет уступать только Эрмитажу.

«Весь мир будет в Нижнем Тагиле. Там лежит 500 тысяч артефактов (в фондах музея-заповедника. — Прим. ред). 75 лет советской власти они пролежали, сейчас они лежат уже 33 года. Если здесь выставлять экспонаты каждый год по 10 тысяч, это 50 лет пожить надо», — сказал Россель.

Он подарил Евгению Куйвашеву картину проекта. Губернатор отметил, что идею комплекса надо обсудить с проектировщиками, и поблагодарил Росселя за подарок.

Напомним, вчера, 2 ноября, Евгений Куйвашев и Эдуард Россель дали старт работе Центра развития демидовских территорий Свердловской области. Центр, расположенный в Екатеринбурге, будет заниматься, в частности, вопросами развития туризма в тех местах региона, которые неразрывно связаны с промышленным освоением Урала представителями династии Демидовых. Таких территорий сегодня насчитывается 22.

«Мы делаем очередной важный шаг в сохранении истории региона: создаём новую культурную и просветительскую платформу, современную площадку для развития интеллектуального туризма у нас в области. С именем Демидовых связаны становление и расцвет горнозаводской цивилизации. Эта династия на столетия вперёд определила судьбу и ключевой вектор развития Свердловской области. Через призму наследия Демидовых мы будем знакомить жителей нашей огромной страны с регионом», — сказал Евгений Куйвашев.

Стоит отметить, что в конце октября власти региона отказались от идеи создания в Нижнем Тагиле мемориально-выставочного комплекса, посвящённого династии заводчиков Демидовых, рабочая группа, занимавшаяся проектом, была расформирована. Ранее с идеей создания такого комплекса выступал Эдуард Россель.