Свердловские власти отказались от создания мемориального комплекса Демидовых в Нижнем Тагиле

Свердловские власти отказались от создания в Нижнем Тагиле мемориально-выставочного комплекса, посвящённого династии заводчиков Демидовых, рабочая группа, занимавшаяся проектом, расформирована, такое решение принял и. о. губернатора Алексей Шмыков, сообщает vtagile.ru.

В апреле 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросу реализации проекта строительства мемориально-выставочного комплекса Демидовых. Руководителем группы назначили вице-губернатора Олега Чемезова, заместителем — мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, секретарём стал начальник отдела этноконфессиональных отношений департамента внутренней политики Иван Падерин.

Детали проекта и его возможное месторасположение не раскрывались. Планировалось создать точную копию храма, построенного Демидовыми в Нижнем Тагиле и разрушенного в советское время. На первом этаже мемориала планировалось организовать выставочное пространство.