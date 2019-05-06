«Весь квартал в говне, и собаки сыты». Жители Нижнего Тагила массово жалуются на невывоз мусора в майские праздники

Жители Нижнего Тагила в соцсетях массово жалуются на невывоз мусора с контейнерных площадок во время майских праздников. Проблемы с заваленными мусором контейнерами возникли, например, около домов на улице Правды, а также недалеко от детского сада № 49 на Вагонке. Площадка для сбора отходов находится прямо возле забора детского образовательного учреждения.

«Началось всё с того, что сверхразумы из районной администрации вместо того, чтобы оборудовать нормальную контейнерную площадку, снесли старые проржавевшие баки и предложили относить мусор в соседние кварталы. Меня это в принципе устроило, но не учли в администрации менталитет общаговских бандерлогов. Они решили, что за 143 рубля лучше будут срать прямо у себя под окнами. В итоге весь двор завален тухлятиной, в полку агрессивных пёселей тоже прибыло. То есть во дворе стало не только грязно, но и опасно. Видимо, ЖКХшники решили исправить оплошность и установили контейнер — вплотную к детскому саду. Но забыли, что его мало установить, надо ещё и вывозить накопившееся хоть изредка. Итого: весь квартал в говне, собаки сыты, а детей государство рожать вообще не просило», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Маргарита Мурзина.

Также тагильчане жалуются на свалки между сёлами Краснополье и Петрокаменское, возле дома № 3 на улице Булата Окуджавы и школы № 50.

Ранее в пресс-службе регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) сообщали, что накануне Дня Победы в центре Нижнего Тагила установят 16 новых контейнеров. Баки должны появиться на Первомайской, Горошникова, проспектах Ленина и Строителей.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. Выявлением и ликвидацией несанкционированных свалок также обязан заниматься «Рифей». Следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования.

За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора приходится платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно. Многих тагильчан тарифы не устраивают. Завтра, 7 мая, генеральный прокурор России Юрий Чайка проведёт в Екатеринбурге большое совещание, посвящённое мусорной реформе. В нём примут участие прокуроры трёх федеральных округов: Уральского, Дальневосточного и Приволжского.