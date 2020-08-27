Верховный суд РФ отказался рассматривать иск об отмене трёхдневного голосования

Верховный суд России отказался рассматривать коллективный иск кандидатов в депутаты об отмене трёхдневного голосования.

«Верховный суд отказал в принятии иска от группы заявителей, в котором оспаривалась законность трёхдневного срока голосования», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Как рассказала в своём телеграм-канале председатель движения «Открытая Россия» Анастасия Буракова, в своём определении суд ссылается на то, что истцы обжалуют положения федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав», которые дают Центризбиркому право урегулировать досрочное голосование.

«Вместе с тем в исковых требованиях чёрным по белому указано, что мы обжалуем конкретный нормативно-правовой акт — постановление ЦИК… “О внесении изменений в Порядок организации голосования на цифровых избирательных участках на выборах, проводимых 13 сентября 2020 года”, а не положение федерального закона», — цитирует Буракову «Дождь».

В ближайшее время истцы намерены подать частную жалобу на определение.

Напомним, 31 июля президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить выборы всех уровней в течение нескольких дней. Таким образом, сейчас по решению избирательной комиссии, организующей выборы и референдумы, голосование может проводиться на протяжении нескольких дней подряд, но не более трёх. Голоса избирателей будут начинать подсчитывать после закрытия участков в последний день голосования.