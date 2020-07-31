Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, позволяющий проводить выборы всех уровней в течение нескольких дней. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации. Ранее законопроект о проведении многодневных выборов одобрили Госдума и Совфед.

Таким образом, сейчас по решению избирательной комиссии, организующей выборы и референдумы, голосование может проводиться на протяжении нескольких дней подряд, но не более трёх. Голоса избирателей будут начинать подсчитывать после закрытия участков в последний день голосования.

Как пишет Znak.com, в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней, досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовываться не будет.