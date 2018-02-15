Верховный суд РФ оставил в силе приговор блогеру Соколовскому

Верховный суд России отказался пересматривать приговор блогеру Руслану Соколовскому. Напомним, он был приговорён к двум годам и трём месяцам лишения свободы условно за оскорбление чувств верующих после ловли покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови и серии роликов. О решении Верховного суда адвокат Алексей Бушмаков написал на своей странице в Facebook.

«Это при том, что в ВС РФ были направлены неполные копии решения [Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга] — теперь я знаю, что в этом суде не читают документы», — отметил Бушмаков.

Ранее блогер заявил о планах отказаться от российского гражданства после окончания срока. Решение он принял после того, как ему не удалось зарегистрировать в России фирму для получения «порядка полумиллиона долларов инвестиций» в его проект BitJournal, посвящённый криптовалютам.

Напомним, Руслан Соколовский был привлечён к уголовной ответственности по статье 146 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» из-за того, что в августе 2016 года опубликовал на YouTube-канале ролик, где он играет в Pokemon Go в Храме-на-Крови. В мае 2017 года суд в Екатеринбурге приговорил блогера к 3,5 годам условно. В июле приговор смягчили до двух лет и трёх месяцев условно. После смягчения приговора Соколовского внесли в федеральный список причастных к терроризму или экстремизму, блогеру заблокировали все счета.

Адвокат блогера Алексей Бушмаков обратился в Верховный суд России, чтобы его подзащитный был полностью оправдан. По его мнению, в основу приговора по делу Соколовского легла необъективная и незаконная экспертиза.