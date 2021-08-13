Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать уральского бизнесмена на выборы в Госдуму

Верховный суд РФ обязал Центризбирком зарегистрировать на выборы в Госдуму по федеральному списку кандидата от «Партии роста» Сергея Капчука, сообщил Znak.com сам Капчук.

По его словам, решение является прецедентом в российской юридической практике. Капчук сообщил, что его ждёт ещё один суд — за восстановление на выборах в качестве кандидата по Берёзовскому одномандатному округу в Свердловской области.

Ранее Сергея Капчука сняли с выборов из-за того, что у него есть судимость по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Статья считалась тяжёлой, поэтому фактически Капчук не мог участвовать в выборах. Однако в мае кассационная инстанция изменила категорию тяжести преступления Капчука, поэтому Верховный суд признал незаконным снятие его с выборов.