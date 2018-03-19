Верховный суд Чечни оставил под арестом главу грозненского «Мемориала»

Верховный суд Чечни оставил без изменения решение Старопромысловского районного суда Грозного о продлении ареста главе местного отделения «Мемориала» Оюбу Титиеву, сообщает «Дождь».

В ходе заседания 19 марта адвокат Марина Дубровина заявила ходатайство о том, чтобы Титиеву разрешили сидеть на заседаниях рядом с адвокатами. По её словам, содержание в железной клетке не оправдано соображениями безопасности, нарушает презумпцию невиновности, унижает человеческое достоинство и нарушает нормы Европейской конвенции о правах человека. Судья в удовлетворении ходатайства отказал, объяснив это тем, что в Верховном суде нет подходящего помещения.

Ранее, 6 марта, Старопромысловский районный суд Грозного продлил арест главе чеченского подразделения «Мемориала» Оюбу Титиеву до 9 мая.

Напомним, Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января. В МВД республики заявили, что в машине правозащитника нашли наркотики. Суд вскоре арестовал правозащитника по обвинению в хранении наркотиков. Вину он не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. В «Мемориале» преследование Титиева связали с его правозащитной деятельностью. 2 марта Совет по правам человека при президенте сообщил, что Генпрокуратура России не нашла нарушений при задержании и уголовном преследовании Титиева.