Генпрокуратура не нашла нарушений в задержании в Чечне правозащитника Оюба Титиева

Генпрокуратура России не усмотрела нарушений закона при задержании и уголовном преследовании чеченского правозащитника Оюба Титиева, пишет «Интерфакс».

Ранее Совет по правам человека при президенте обратился в Генпрокуратуру в связи с жалобами председателя совета МОО «Правозащитный центр "Мемориал"» Андрея Черкасова и Титиева на «необоснованное уголовное преследование».

«Сведений о несоблюдении закона при остановке транспортного средства и его осмотре не получено», — говорится в ответе надзорного ведомства СПЧ.

В СКР также отказались проверять задержание Титиева.

Напомним, Оюб Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере, о его задержании сообщили 9 января в пресс-службе правозащитного центра «Мемориал». Позднее в пресс-службе МВД республики заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет, предположительно, с наркотическим веществом.

В начале января Шалинский суд Чечни санкционировал арест Титиев до 9 марта, в феврале дело передали для расследования в СК по Чечне. Титиев вину не признаёт и настаивает, что это провокация, связанная с его профессиональной деятельностью.