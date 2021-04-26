Верховный Суд Башкирии смягчил приговор жителю Уфы, осуждённому за убийство предполагаемого педофила

Верховный Суд Башкортостана смягчил приговор жителю Уфы Владимиру Санкину, осуждённому за то, что он до смерти избил 53-летнего Владимира Зайцева, которого заподозрили в педофилии, с 8 до 6 лет лишения свободы, пишет РИА Новости.
Санкин избил Зайцева 30 января. По версии осуждённого, он избил ранее судимого за педофилию после того, как к нему подбежал 10-летний мальчик и попросил помочь его другу, которого Зайцев якобы запер в квартире.
Позже издание ProUfu излагало другую версию событий, появившуюся у следствия. Согласно этой версии, подростки, якобы спасённые впоследствии от педофила, выпивали с пострадавшим у него дома — до тех пор, пока Зайцев не предложил подросткам продемонстрировать их половые органы. Те отказались и ушли. На улице они встретили Владимира Санкина, которому рассказали о том, что им предложил бывший собутыльник.
Вместе с Санкиным подростки отправились в дом к пострадавшему, вывели его на улицу, и Санкин стал избивать его, нанося удары черенком и остриём черенка, в том числе по голове и жизненно важным органам. Во время избиения Санкин забрал у жертвы деньги в размере 1,5 тысячи рублей, из которых 500 рублей отдал подросткам. Расправа продолжалась с 11 часов вечера до 2 часов ночи. Прервали избиение сотрудники полиции.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после вынесения судом приговора поручил центральному аппарату СК ещё раз изучить материалы уголовного дела Санкина.
«По мнению некоторых юристов и других лиц, приговор в виде 8 лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жёстким», — говорилось в сообщении СК.