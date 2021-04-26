Верховный Суд Башкирии смягчил приговор жителю Уфы, осуждённому за убийство предполагаемого педофила

Верховный Суд Башкортостана смягчил приговор жителю Уфы Владимиру Санкину, осуждённому за то, что он до смерти избил 53-летнего Владимира Зайцева, которого заподозрили в педофилии, с 8 до 6 лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

Санкин избил Зайцева 30 января. По версии осуждённого, он избил ранее судимого за педофилию после того, как к нему подбежал 10-летний мальчик и попросил помочь его другу, которого Зайцев якобы запер в квартире.

Позже издание ProUfu излагало другую версию событий, появившуюся у следствия. Согласно этой версии, подростки, якобы спасённые впоследствии от педофила, выпивали с пострадавшим у него дома — до тех пор, пока Зайцев не предложил подросткам продемонстрировать их половые органы. Те отказались и ушли. На улице они встретили Владимира Санкина, которому рассказали о том, что им предложил бывший собутыльник.

Вместе с Санкиным подростки отправились в дом к пострадавшему, вывели его на улицу, и Санкин стал избивать его, нанося удары черенком и остриём черенка, в том числе по голове и жизненно важным органам. Во время избиения Санкин забрал у жертвы деньги в размере 1,5 тысячи рублей, из которых 500 рублей отдал подросткам. Расправа продолжалась с 11 часов вечера до 2 часов ночи. Прервали избиение сотрудники полиции.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после вынесения судом приговора поручил центральному аппарату СК ещё раз изучить материалы уголовного дела Санкина.