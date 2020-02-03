В Уфе мужчина до смерти избил педофила, спасая ребёнка

СК по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего Владимира Санкина, который до смерти избил педофила, спасая ребёнка.

«В Уфе следователи устанавливают обстоятельства причинения смерти местному жителю, подозреваемому в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего уфимца по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")», — сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Башкирии.

По версии следствия, вечером 30 января на улице к мужчине подбежал 14-летний мальчик и попросил помочь его другу. Подросток рассказал, что незнакомый мужчина совершил в отношении него и его товарища развратные действия.

Как рассказал знакомый подозреваемого газете «Комсомольская правда», мальчик сказал, что они с другом играли на улице в снежки, промокли и забежали в подъезд погреться у батареи. Там к ним подошёл незнакомый мужчина и спросил, что они делают в подъезде, после чего пригласил ребят к себе домой выпить чаю с конфетами, а также пообещал показать «кое-что интересное».

«Мальчики согласились, но как только они зашли в квартиру, мужик приказал им раздеваться и начал доставать из штанов свои гениталии. Ребята испугались и хотели убежать, но незнакомец стал угрожать им топором, если они не будут делать то, что им скажут. Одному мальчику удалось вырваться и убежать на улицу, где он встретил Владимира и попросил о помощи», — рассказал изданию друг обвиняемого Роман.

Придя по указанному ребёнком адресу, подозреваемый в ходе конфликта нанёс несколько ударов предполагаемому педофилу. От полученных телесных повреждений 54-летний мужчина умер в машине скорой помощи.

По данным Mash, убитый вышел на свободу всего несколько дней назад — он отбывал срок за изнасилование собственного сына.

Сейчас 33-летний уфимец находится под домашним арестом, а в отношении педофила возбуждено уголовное дело за развратные действия, совершённые лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.