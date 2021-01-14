В Уфе местный житель получил восемь лет колонии за убийство педофила

Житель Уфы Владимир Санкин приговорён к восьми годам колонии строгого режима за избиение педофила до смерти, со ссылкой на прокуратуру региона пишет «Интерфакс».

По версии следствия, в январе 2020 года около подъезда к Санкину подбежал ребёнок и пожаловался на то, что мужчина заманил их с другом в квартиру и угрожал топором, если те не разденутся. Санкин отправился «разобраться» и сильно избил мужчину, в результате тот умер.

Позднее выяснилось, что погибший — 52-летний Владимир Зайцев — действительно был педофилом и ранее был судим по статье о насильственных сексуальных действиях в отношении ребёнка.

34-летнего Санкина признали виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Во время следствия Санкин находился под домашним арестом. Его дело рассматривали присяжные, в декабре они вынесли обвинительный вердикт. Мужчина свою вину не признавал и утверждал, что защищал детей.

В феврале 2020 года на Change.org создали петицию в его поддержку, её подписали более 70 тысяч человек.