Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы

Двое из трёх полицейских, осуждённых по делу о групповом изнасиловании дознавательницы МВД в Уфе, полностью оправданы Верховным судом Башкирии, со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Асляма Халикова пишет «Интерфакс».

Приговор отменён в отношении Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, ранее приговорённых к семи годам заключения каждый. Павлу Яромчуку срок снижен с шести до четырёх лет. По словам адвоката, суд принял такое решение, поскольку «никаких доказательств вины не было».

Матвеев был начальником ОМВД по Уфимскому району, Галиев — отдела по Кармаскалинскому району, Яромчук — отдела по вопросам миграции. Они были задержаны в конце октября 2018 года по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району в ночь на 30 октября. Из полиции уволили всех троих, а также дознавательницу и её подругу.

В декабре 2019 года Кировский суд Уфы назначил всем троим реальные сроки лишения свободы. Галиев и Матвеев были приговорены к семи годам колонии общего режима, Яромчук — к шести годам колонии общего режима. Суд также обязал их выплатить потерпевшей 3 млн рублей компенсации, хотя она подавала к ним иск на 100 млн рублей.