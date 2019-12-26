В Уфе бывшие полицейские получили реальные сроки по делу об изнасиловании коллеги

В Уфе суд вынес приговор бывшим полицейским за изнасилование дознавательницы МВД в отделении полиции, пишет Ufa1.ru.

Экс-начальников районных отделов полиции Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева приговорили к семи годам колонии, бывший начальник отдела Уфимского района по вопросам миграции Павел Яромчук получил шесть лет заключения. Во время следствия они находились в СИЗО, это время зачтут в срок наказания.

Также по решению суда полицейские обязаны выплатить потерпевшей компенсацию в размере трёх миллионов рублей. Их адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор.

Об изнасиловании дознавательницы стало известно в октябре 2018 года. Полицейских уволили и позднее арестовали. В январе по результатам служебной проверки уволили и саму дознавательницу. СМИ сообщали, что она — дочь высокопоставленного чиновника Росгвардии.