Сегодня: Вс, 5 Марта, 2017 | USD 58,91 руб. 0,91   EUR 61,99 руб. 0,98   | -1 °C
05 Мар 2017 21:24 | Метки: Новости, Общество

Верховный суд не нашёл недочётов в законопроекте об отмене «статьи Дадина»

Верховный суд России не нашёл недостатков в законопроекте ЛДПР об исключении из Уголовного кодекса статьи о неоднократных нарушениях на митингах, сообщает ТАСС. 

В то же время ВС напомнил о постановлении Конституционного суда, согласно которому уголовная ответственность должна наступать, только если нарушения при проведении митинга повлекли причинение ущерба или реальную угрозу здоровью людей и общественной безопасности. Это следует из официального отзыва суда на законопроект, который распространила пресс-служба комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, возглавляемого Ярославом Ниловым. В отзыве ВС указано, что «замечаний юридико-технического характера по законопроекту не имеется».

Напомним, Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил активиста Ильдара Дадина к трём годам лишения свободы, признав виновным по четырём эпизодам участия в несогласованных акциях протеста.

В начале февраля депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, отменяющего уголовное преследование за систематические нарушения на митингах.

В марте 2016 года приговор был смягчён до двух с половиной лет. Дадин является первым и пока единственным, кто был осуждён по данной статье.

Президиум Верховного суда РФ в конце февраля постановил признать осуждённого невиновным и освободить из-под стражи. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Верховный суд не нашёл недочётов в законопроекте об отмене «статьи Дадина»

Рекомендуемые новости:

64x64
03.Мар.17 18:03 | Комментарии: 0

Нужна помощь! Спортсмен из Нижнего Тагила попал в реанимацию после первенства России по тхэквондо

64x64
03.Мар.17 13:56 | Комментарии: 0

В травмпунктах Нижнего Тагила очереди из-за гололёда. Как правильно требовать компенсацию после неудачного падения

64x64
03.Мар.17 09:11 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: The пятница, «Зверопой» и «Его Величество шоколад»

О том, чем заняться с 3 по 5 марта

Лента новостей

Верховный суд не нашёл недочётов в законопроекте об отмене «статьи Дадина» Верховный суд не нашёл недочётов в законопроекте об отмене «статьи Дадина»
05.03.2017 | Комментарии: 0
Нигерийские пираты освободили похищенных моряков из России Нигерийские пираты освободили похищенных моряков из России
05.03.2017 | Комментарии: 0
В Кольцово горит кровля склада В Кольцово горит кровля склада
04.03.2017 | Комментарии: 0
Верхняя Ерзовка: кладовая с забытой историей уникального человека Верхняя Ерзовка: кладовая с забытой историей уникального человека
04.03.2017 | Комментарии: 0
Алексея Навального закидали яйцами на вокзале в Уфе Алексея Навального закидали яйцами на вокзале в Уфе
04.03.2017 | Комментарии: 0
УВЗ закрыл свой долг перед «Альфа-банком» УВЗ закрыл свой долг перед «Альфа-банком»
04.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле задержан нападавший на женщин вор-рецидивист В Нижнем Тагиле задержан нападавший на женщин вор-рецидивист
03.03.2017 | Комментарии: 0
«В окружении Абдулкадырова завелась гадюка». Свердловский главк прокомментировал слухи об отставке начальника тагильской полиции «В окружении Абдулкадырова завелась гадюка». Свердловский главк прокомментировал слухи об отставке начальника тагильской полиции
03.03.2017 | Комментарии: 0
Нужна помощь! Спортсмен из Нижнего Тагила попал в реанимацию после первенства России по тхэквондо Нужна помощь! Спортсмен из Нижнего Тагила попал в реанимацию после первенства России по тхэквондо
03.03.2017 | Комментарии: 0
После жалобы Жириновского прокуратура нашла нарушения на сентябрьских выборах в Госдуму в Нижнем Тагиле После жалобы Жириновского прокуратура нашла нарушения на сентябрьских выборах в Госдуму в Нижнем Тагиле
03.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


В Екатеринбурге за коммерческий подкуп осудили исполнительного директора из Нижнего Тагила В Екатеринбурге за коммерческий подкуп осудили исполнительного директора из Нижнего Тагила
03.03.2017 | Комментарии: 0
WADA может внести кофеин в запрещённый список WADA может внести кофеин в запрещённый список
03.03.2017 | Комментарии: 0
Генпрокурор Юрий Чайка назначил главу транспортной прокуратуры Нижнего Тагила Генпрокурор Юрий Чайка назначил главу транспортной прокуратуры Нижнего Тагила
03.03.2017 | Комментарии: 0
Кремль назвал расследование ФБК о Медведеве «творчеством осуждённого гражданина» Кремль назвал расследование ФБК о Медведеве «творчеством осуждённого гражданина»
03.03.2017 | Комментарии: 0
ЕВРАЗ выделил более 800 млн рублей на премиальные выплаты рабочим дивизиона «Урал» по итогам 2016 года ЕВРАЗ выделил более 800 млн рублей на премиальные выплаты рабочим дивизиона «Урал» по итогам 2016 года
03.03.2017 | Комментарии: 0
Генштаб России и НАТО провели первые переговоры после заморозки отношений Генштаб России и НАТО провели первые переговоры после заморозки отношений
03.03.2017 | Комментарии: 0
Минфин вдвое сократит объёмы закупки валюты Минфин вдвое сократит объёмы закупки валюты
03.03.2017 | Комментарии: 0
«Мы на подлинность препараты не проверяем, анализы сложные и дорогие». Аптеки заставят продавать тагильчанам безопасные и дешёвые лекарства «Мы на подлинность препараты не проверяем, анализы сложные и дорогие». Аптеки заставят продавать тагильчанам безопасные и дешёвые лекарства
03.03.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге выясняют причины высадки больного ребёнка из скорой В Екатеринбурге выясняют причины высадки больного ребёнка из скорой
03.03.2017 | Комментарии: 0
Депутаты Госдумы позволят работникам предприятий контролировать зарплаты топ-менеджеров Депутаты Госдумы позволят работникам предприятий контролировать зарплаты топ-менеджеров
03.03.2017 | Комментарии: 0
В травмпунктах Нижнего Тагила очереди из-за гололёда. Как правильно требовать компенсацию после неудачного падения В травмпунктах Нижнего Тагила очереди из-за гололёда. Как правильно требовать компенсацию после неудачного падения
03.03.2017 | Комментарии: 0
Правительство отказалось от идеи продажи спиртовых настоек по рецепту Правительство отказалось от идеи продажи спиртовых настоек по рецепту
03.03.2017 | Комментарии: 0
Нейрохирург из Нижнего Тагила получил «медицинский Оскар» Нейрохирург из Нижнего Тагила получил «медицинский Оскар»
03.03.2017 | Комментарии: 0
Московский суд постановил взыскать с УВЗ более 30 млн долларов по делу о лицензионном споре Московский суд постановил взыскать с УВЗ более 30 млн долларов по делу о лицензионном споре
03.03.2017 | Комментарии: 0
В проблемном МУГИСО новый замминистра В проблемном МУГИСО новый замминистра
03.03.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости