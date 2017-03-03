Верховный суд не нашёл недочётов в законопроекте об отмене «статьи Дадина»

Верховный суд России не нашёл недостатков в законопроекте ЛДПР об исключении из Уголовного кодекса статьи о неоднократных нарушениях на митингах, сообщает ТАСС.

В то же время ВС напомнил о постановлении Конституционного суда, согласно которому уголовная ответственность должна наступать, только если нарушения при проведении митинга повлекли причинение ущерба или реальную угрозу здоровью людей и общественной безопасности. Это следует из официального отзыва суда на законопроект, который распространила пресс-служба комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, возглавляемого Ярославом Ниловым. В отзыве ВС указано, что «замечаний юридико-технического характера по законопроекту не имеется».

Напомним, Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил активиста Ильдара Дадина к трём годам лишения свободы, признав виновным по четырём эпизодам участия в несогласованных акциях протеста.

В начале февраля депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, отменяющего уголовное преследование за систематические нарушения на митингах.

В марте 2016 года приговор был смягчён до двух с половиной лет. Дадин является первым и пока единственным, кто был осуждён по данной статье.

Президиум Верховного суда РФ в конце февраля постановил признать осуждённого невиновным и освободить из-под стражи.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC