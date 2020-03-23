Ведущая камчатского ВГТРК назвала голосование за поправки к Конституции «театральной постановкой»

Ведущая государственного телеканала «Камчатка» (входит в ВГТРК) Александра Новикова назвала незаконным голосование по поправкам к Конституции и отказалась работать в участковой избирательной комиссии, пишут «Открытые медиа».

По её словам, голосование проводят «для отвода глаз», а настоящего референдума власть боится.

«То, что пытаются нам втюхать под видом референдума, не регламентируется никаким законодательством и не имеет никаких юридических последствий! А значит — незаконно! Я впервые не пойду голосовать. И это не вопрос политической активности, но принципов и совести!» — сказала Александра Новикова.

Ранее, в феврале, СМИ обратили внимание на видео, на котором Александра Новикова не смогла удержаться от смеха, рассказывая о повышении выплат льготникам: она рассмеялась, когда сообщала о пособии в 1,5 тысячи рублей, из которых 900 рублей предлагали потратить на лекарства, 137 — на путёвку в санаторий, а остальное — на международный проезд к месту отдыха.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о поправках 15 марта. Общероссийское голосование, которое специалисты называют «юридически необязательным», намечено на 22 апреля, однако оно может быть отложено из-за эпидемиологической ситуации в стране.