Ведущая программы «Вести» не сдержала смех, рассказывая о соцвыплатах (ВИДЕО)

Ведущая программы «Вести» на телеканале «ГТРК-Камчатка» не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении социальных выплат с 1 февраля, пишет Ura.ru. Записью поделился один из пользователей YouTube.

По словам ведущей, её рассмешило, что стоимость набора социальных услуг составит 1,5 тысячи рублей, из которых 900 рублей положено на медикаменты, ещё 137 льготник может потратить на путёвку в санаторий, а оставшиеся деньги — на международный проезд.

«Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте», — говорит девушка на видеозаписи.

Ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников, которая предоставляется отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, и иных категорий, с 1 февраля выросла на три процента, сообщает телеканал «360». В настоящее время её получают более 15 миллионов граждан.