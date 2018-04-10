«Ведомости» узнали о планах властей создать в России офшоры для попавших под санкции олигархов

Российские власти обсуждают возможность создания офшоров в России для помощи олигархам, попавшим под санкции, со ссылкой на четырёх федеральных чиновников и ещё одного собеседника пишут «Ведомости».

Речь идёт о создании двух территорий со специальным режимом — на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке. Поправки разработаны Минэкономразвития и в данный момент согласуются с профильными ведомствами. Ожидается, что они будут приняты в весеннюю сессию. Информацию об обсуждении этой идеи подтвердил представитель правительства Калининграда.

Как рассказал один из собеседников издания, о подобном проекте говорили давно, однако вспомнили в связи с ужесточением санкций США. Из-за публикации Минфином США новых санкций, под которые попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов, российские бизнесмены потеряли за 9 апреля более 12 миллиардов долларов.

По словам чиновников, поправки позволят перенести иностранные компании в Россию из других стран, включая офшоры, и сохранить их правовую форму. В краткие сроки можно будет перевести в Россию капитал целиком без выплаты налогов с иностранных доходов, рассказал представитель Минэкономразвития. Резиденты новых зон смогут получить статус международной предпринимательской компании, что позволит зарегистрировать её за один день и не раскрывать часть сведений об участии и менеджменте.

Взимать налоги в таких компаниях будут только с доходов, полученных в России. Помимо этого обсуждается послабление трудовых, корпоративных и валютных правил — к примеру, возможность расчётов в валюте. Получить такой статус смогут только резиденты отведенных под проект районов, однако возможно, что часть идей воплотят в жизнь по всей стране после эксперимента на Октябрьском и Русском, сообщили источники.

Ранее осведомленные собеседники рассказали «Коммерсанту», что в отношении попавших под санкции компаний Дерипаски «Русал» и EN+ может быть проведён делистинг, что «может облегчить реализацию различных закрытых от публики торговых схем по обходу санкций».