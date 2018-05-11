«Ведомости»: Уход полпреда Холманских в Кремле считают «очень возможным»

В ближайшее время полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских может покинуть свой пост. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к Кремлю источник. По словам собеседника издания, Холманских назначили «под выборы», а теперь «очевидно, что это неудачный ход». Если ранее тагильчанин представлял «Уралвагонзавод», то «теперь УВЗ как самостоятельной сущности не существует» – с конца 2016 года завод перешёл под контроль госкорпорации «Ростех».

Информация о том, что Холманских может покинуть пост полпреда президента в Уральском федеральном округе, обсуждается в кулуарах полпредства и Свердловского правительства уже не первый месяц. Ранее СМИ даже распространяли информацию, что тагильчанин может быть включён в состав совета директоров УВЗ. В полпредстве эту информацию назвали «смешной». В феврале 2017 года после отставки Виктора Басаргина с должности губернатора Пермского края предполагалось, что он может занять должность уральского полпреда, а Холманских как основатель движения «В защиту человека труда» — перейти в Федерацию профсоюзов. Звучала также версия отставки уральского полпреда с заменой на Аркадия Дворковича. Новую информацию об увольнении сам Холманских пока не комментирует.

Также «Ведомостям» стало известно о других готовящихся кадровых переменах в администрации президента. Так, по информации издания, на пост полпреда в Центральном федеральном округе планируют назначить Дмитрия Рогозина. Полпред в Приволжском автономном округе Михаил Бабич может быть назначен замглавы администрации президента и курировать на этом посту регионы. По данным бывшего федерального чиновника, Бабич может быть назначен замминистра обороны и сменить на этом посту Юрия Борисова, который станет вице-премьером.

Напомним, в декабре 2011 года Игорь Холманских от имени рабочих УВЗ заявил во время «прямой линии» о поддержке Владимира Путина и предложил приехать «с мужиками» в Москву, чтобы дать отпор участникам митингов против фальсификации итогов выборов и «отстоять свою стабильность». На заводе был создан рабочий комитет в поддержку действующего президента. Одним из его руководителей стал Холманских. После победы на выборах Путин назначил тагильчанина на должность своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе.