Холманских переизбран лидером движения «В защиту человека труда!»

Полномочный представитель президента Владимира Путина на Урале Игорь Холманских вновь возглавил общественно-политическое движение «В защиту человека труда!». Решение было принято на съезде движения, которое прошло в минувшую субботу в Екатеринбурге. На посты заместителей Холманских были переизбраны депутаты Госдумы Алексей Балыбердин и Андрей Ветлужских. Об этом Ветлужских написал на своей странице в Facebook.

Игорь Холманских отчитался о наличии 51 регионального отделения движения, а также отметил, что с 2012 по 2017 год при поддержке организации в органы власти всех уровней было избрано 178 кандидатов. Итогом форума стало принятие декларации о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

«На съезде приняли решение поддержать действующего президента в выборной кампании 2018 года, наладить тесное взаимодействие со штабами В. В. Путина в субъектах РФ, с региональными отделениями ЕР и ОНФ в интересах координации действий всех пропрезидентских сил. Запланировано продолжение работы по наставничеству, содействие развитию проекта Всероссийского фестиваля кино и интернет-контента о новой производственной экономике "Человек труда". Команде движения уже 6 лет! Некоторые считали, что наше движение — краткосрочный проект, однако время показало, что идеи, заложенные в его основание ("Человек труда — это звучит гордо!" и другие), очень важны. У движения мощная команда в 40 регионах России, много проектов и мощный лидер! А значит, впереди много добрых и важных дел для людей и для страны! Вместе — мы сила!» — написал Ветлужских в Facebook.

Алексей Балыбердин, выступая на форуме в поддержку действующего президента, отметил, что за 18 лет, которые Путин находится у власти, он показал себя «жёстким, конструктивным и мудрым руководителем». В числе главных заслуг главы государства парламентарий назвал рост технологических и других кластеров, а также освобождение «территории Сирийской республики от всяческой нечисти», пишет Ura.ru.

Главной задачей движения на ближайшее время Игорь Холманских назвал повышение явки на президентских выборах. Он поручил соратникам для привлечения максимального числа людей на избирательные участки развернуть агитацию в трудовых коллективах. Также полпред посоветовал осваивать и максимально использовать социальные сети, для того чтобы находить в них «десятки и сотни союзников».

В декабре 2011 года ещё тогда начальник сборочного цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских обратился в прямом эфире программы «Разговор с Владимиром Путиным» к премьер-министру и кандидату в президенты России и предложил помочь разогнать митинги оппозиции, чтобы «отстоять свою стабильность». В феврале 2012 года Холманских вошёл в оргкомитет движения «В защиту человека труда». 18 мая 2012 года возглавил уральское полпредство.

В прошлые годы неоднократно появились слухи о возможной отставке Игоря Холманских. СМИ писали, что одним из вариантов продолжения карьеры выходца с «Уралвагонзавода» может стать Федерация профсоюзов.