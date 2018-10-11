«Ведомости» сообщили о возможной отмене выборов главы Хакасии

Приоритетный сценарий разрешения ситуации на выборах главы Хакасии — снятие через суд перед вторым туром одержавшего победу в первом раунде коммуниста Валентина Коновалова, со ссылкой на близкого к руководству республики собеседника и источник в региональном избиркоме пишут «Ведомости».

Прокуратура республики внесла в избирательную комиссию представление о лишении Коновалова регистрации на основании якобы выявленных нарушений. Документ рассмотрят утром 11 октября, по итогам заседания избирком может направить в суд иск об отмене решения о регистрации Коновалова.

По словам близкого к руководству региона источника, такой же иск может подать Александр Мяхар, конкурент Коновалова от «Партии роста». Как отметил источник, иск будет основан на том, что в документах Коновалова неправильно указан субъект выдвижения — там упомянута «Коммунистическая партия Российской Федерации Хакасское отделение» вместо «Хакасского регионального отделения политической партии КПРФ». В перечне избиркома партия фигурирует под вторым названием.

Вторым основанием для снятия с выборов могут счесть тот факт, что документы о расходах и иностранных активах кандидата были подписаны не самим Коноваловым. В случае снятия коммуниста с выборов и самостоятельного снятия Мяхара выборы признают несостоявшимися.

Второй тур выборов в Хакасии уже дважды переносили из-за снятия кандидатов — главы республики Виктора Зимина и Андрея Филягина, который заменил Зимина во втором туре. Как говорили ранее источники «Ведомостей», в администрации президента рассчитывали, что с выборов либо снимутся все кандидаты, либо Коновалов останется единственным кандидатом и не получит необходимого количества голосов. На прошлой неделе врио главы Хакасии назначили замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева.