Путин назначил исполняющего обязанности главы Хакасии

Президент России Владимир Путин назначил замминистра по делам Кавказа Михаила Развозжаева исполняющим обязанности главы Хакасии, сообщается на сайте Кремля.

На встрече с ним Путин попросил его поработать в Хакасии «в течение месяца», «взять под контроль ситуацию в республике» и помочь провести «чистые, открытые» и отвечающие законам выборы.

«И потом, я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах», — заявил Путин.

Будет ли Развозжаев участвовать в выборах главы региона, неизвестно.

Напомним, в сентябре в Хакасии прошли выборы губернатора, на которых глава региона Виктор Зимин занял второе место (32,4%) после коммуниста Валентина Коновалова (44,8%). С тех пор второй тур дважды откладывался из-за отказа соперников Коновалова участвовать — сперва Зимина, а затем кандидата от «Справедливой России» Андрея Филягина.