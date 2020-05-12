«Ведомости» оценили новые антикризисные меры в 800 млрд рублей

На новые меры поддержки граждан, которые анонсировал президент России Владимир Путин, государство потратит около 800 млрд рублей, со ссылкой на неназванных федеральных чиновников пишут «Ведомости».

Наибольшими потерями для бюджета обернётся списание зарплатных кредитов и налогов — цена программы по списанию кредитов превысит 300 млрд рублей, а недостаток бюджета от списания налогов составит около 200 млрд рублей, говорят два чиновника. Новые выплаты на детей обойдутся, по данным Росстата, в 200 млрд рублей. По оценкам собеседников издания, новая программа поддержки экономики сможет прибавить в ВВП России до 1,5% по итогам года.

Накануне президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки граждан в условиях кризиса, в которых особое внимание было уделено семьям с детьми. На каждого ребёнка от 3 до 15 лет положена единовременная выплата в 10 тысяч рублей, а семьи с детьми до 3 лет ежемесячно будут получать по 5 тысяч рублей.

Предприятиям, которые за всё время самоизоляции сохранили 90% штата, спишут зарплатные кредиты, налоги за второй квартал для пострадавших предприятий также полностью спишут.

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