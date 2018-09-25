«Ведомости»: Кремль накажет ЛДПР и КПРФ за высокие результаты на выборах

Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за высокие результаты на губернаторских выборах в Хабаровском и Приморском краях, а также во Владимирской области, со ссылкой на близкие к администрации президента источники пишут «Ведомости».

«Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить её судьбу», — подчеркнул один из собеседников издания.

Особое недовольство Кремля вызвало поведение кандидата от ЛДПР Сергея Фургала на выборах в Хабаровском крае, который сначала обещал не вести избирательную кампанию, потом согласился стать вице-губернатором, а затем отказался от собственных слов. В итоге Фургал уверенно победил в своём регионе, набрав во втором туре губернаторских выборов почти 70% голосов.

По словам источника издания, Кремль может отказать в помощи КПРФ и ЛДПР при прохождении муниципального фильтра на будущих выборах, а также перестать согласовывать с ними региональных кандидатов. Кроме того, Владимиру Жириновскому и Геннадию Зюганову в ближайшее время не стоит рассчитывать на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Источники газеты отмечают, что ЛДПР и КПРФ стали «недоговороспособными», партии «считают, что вдвоём спасутся, потому и заявили о коалиции».

Ещё один собеседник подтвердил наличие в Кремле «раздражения» в отношении этих партий.

«Надеюсь, будут приняты жёсткие меры. Выборы — лишь эпизод. КПРФ, в частности, педалировала пенсионную тему», — отметил он.

Близкие к Кремлю источники заявили, что во Владимирской области и в Хабаровском крае всё было подготовлено для того, чтобы обеспечить победу кандидатам от «Единой России». Однако, когда стало ясно, что разрыв между ними и их оппонентами велик, «решили оставить всё как есть, чтобы не повторялась ситуация в Приморье», где результаты выборов отменили из-за нарушений.

Напомним, в Хабаровском крае победителем губернаторских выборов стал депутат Госдумы Сергей Фургал (ЛДПР), набравший 69,57% голосов. Его оппонент — действующий губернатор Вячеслав Шпорт — получил всего 27,97%. Во Владимирской области победителем стал Владимир Сипягин (ЛДПР), набравший 57,03% голосов. Действующий губернатор Светлана Орлова получила 37,46% голосов. Орлова и Шпорт пользовались поддержкой Кремля и «Единой России».