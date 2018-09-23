Кандидат от ЛДПР победил единоросса на выборах губернатора в Хабаровском крае

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал одержал победу во втором туре выборов губернатора Хабаровского края. Разрыв между ним и соперником-единороссом составил более 40%. По итогам обработки 99,24% голосов Фургал набрал 69,62% голосов, а действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт — 27,91%.

В избирательных бюллетенях было представлено два кандидата — Шпорт и депутат Госдумы Фургал. На выборах губернатора в 2013 году они также были соперниками.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова завила, что результаты подсчёта голосов на выборах губернатора Хабаровского края однозначны и не вызывают сомнений.

«Подсчёт голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным. Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, нет», - говорится в распространённом пресс-службой ЦИК заявления Памфиловой.

Близкие к Кремлю собеседники «Дождя» предполагают, что пострадать по итогам выборов может полномочное представительство президента России в Дальневосточном федеральном округе: в отставку могут отправить Григория Куранова, заместителя полпреда Юрия Трутнева. По словам одного из собеседников, вина в произошедшем Куранова «очевидна».