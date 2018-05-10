«Ведомости»: Дворковичу предложили возглавить фонд «Сколково»

Исполняющему обязанности вице-премьера Аркадию Дворковичу предложили возглавить фонд «Сколково», со ссылкой на сотрудника аппарата правительства и других осведомленных собеседников пишут «Ведомости».

Отмечается, что предложение Дворковичу, которого не включили в список кандидатов в вице-премьеры в новом правительстве, поступило от премьер-министра Дмитрия Медведева. С момента создания фонда его руководителем был владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, который совмещает две должности — президента и сопредседателя совета фонда. Конкретный пост, который Дворкович может занять, пока не обсуждался, сообщил его знакомый.

Председателя правления, как следует из устава фонда, избирает совет сроком на два года, при этом процедура замены в уставе не описана. Два чиновника объяснили изданию, что смена руководителя «Сколкова» может оказаться необходимой из-за попадания Вексельберга под персональные санкции США.

Собеседники газеты отмечают, что слухи о возможной отставке Дворковича возникли уже давно, но для него это решение оказалось неожиданным: он рассчитывал на сохранение поста вице-премьера, рассказали знакомый чиновника и сотрудник его аппарата. Кандидатов на пост вице-премьеров и министров Медведев представил на встрече с членами фракции «Единой России» 7 мая, среди предложенных им кандидатур не было Дворковича, а также Игоря Шувалова, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Юрия Трутнева и Александра Хлопонина.