Силуанов совместит должности министра финансов и первого вице-премьера

Антон Силуанов, кандидатуру которого Дмитрий Медведев предложил в качестве кандидата на пост первого вице-премьера, в новом правительстве сохранит за собой должность министра финансов, со ссылкой на два источника в правительстве и два источника, близких к финансово-экономическому блоку правительства, пишет РБК.

Отмечается, что в российской истории, когда в стране есть только один первый вице-премьер, это произойдёт впервые. Источник РИА Новости в кабинете министров заметил, что Силуанов будет заниматься всем экономическим блоком, сохранив за собой должность главы Минфина.

Ранее Медведев на встрече с членами фракции «Единой России» рассказал о том, каким может стать состав будущего правительства. На должность первого вице-премьера он предложил назначить Антона Силуанова.

«Первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Германович Силуанов. Что касается Антона Германовича, он, естественно, должен будет заниматься в этом случае экономикой и финансами, при этом сохраняя возможности в рамках Министерства финансов», — отметил Медведев.

Татьяну Голикову Медведев предложил назначить вице-премьером по здравоохранению, а Юрия Борисова — вице-премьером, курирующим ВПК. Ранее эту должность занимал Дмитрий Рогозин. Виталия Мутко Медведев предложил назначить вице-премьером по строительству и региональной политике.