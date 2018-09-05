ВЦИОМ: Обращение Путина по пенсионной реформе снизило протестные настроения россиян

Уровень протестных настроений среди жителей России из-за повышения пенсионного возраста после обращения президента Владимира Путина снизился с 53% до 44%, со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ пишет Znak.com.

Согласно результатам опроса, если в середине июля на акцию протеста из-за пенсионной реформы были готовы выйти 38% респондентов, то сейчас — 31%. Кроме того, в середине июля после того, как Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении возраста выхода на пенсию, 36% участников опроса были уверены, что митинги и акции протеста могут повлиять на дальнейшее решение властей относительно реформы. Сегодня только 21% респондентов надеются, что народный протест действительно может что-то изменить. Число тех, кто изначально не верил в то, что митинги могут оказать влияние на власть, также увеличилось с 54% до 71%.

Меньше людей стали ждать митингов против пенсионной реформы в своём городе: в июле 48% респондентов считали, что в их населённом пункте «вполне возможны» акции протеста, сейчас так считают 39%. Соответственно, увеличилось число тех россиян, кто думает, что митингов после обращения Путина уже не будет, — с 46% в июле до 55% на сегодняшний день.

Напомним, в конце августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором в целом поддержал пенсионную реформу, предложенную правительством. Однако Путин заявил, что пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин будет повышен одинаково на 5 лет. Таким образом, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет.

9 сентября по всей стране пройдут митинги против пенсионной реформы, организованные политиком Алексеем Навальным. Сам оппозиционер не будет присутствовать на митингах — он отбывает административный арест в СИЗО.