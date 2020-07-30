Вчера в Нижнем Тагиле выпала недельная норма осадков. Сегодня дорожники собирают уплывший асфальт и готовятся к новому удару стихии (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле дорожники устраняют последствия вчерашнего разгула стихии. Накануне вечером в городе буквально за полчаса выпала недельная норма осадков, заявил начальник отдела гражданской защиты населения, из-за чего улицы с тротуарами оказались затоплены и повреждены. Например, с улицы Береговой-Краснокаменской (съезд с улицы Победы) почти полностью смыло асфальт.

«Сильно пострадала только Береговая-Краснокаменская. Там старый асфальт аж отрезками по плитам лежал. Поток воды шёл большой, со всей Победы. Поэтому мы ночью убрали весь сломанный асфальт. Сегодня вырежем арматуру. Восстанавливать будем завтра, так как сегодня снова дожди обещают», — рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Возникли проблемы также в районе парка им. Бондина, на перекрёстке улиц Горошникова и Красноармейской, где ведётся ремонт асфальтового покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Там мы ещё не успели закончить ремонт, пару бордюров потоком воды сдвинуло. Сейчас всё поправим, там ситуация некритичная. По улице Красногвардейской есть проблема с водоотводным лотком, мы решим её в ближайшее время. Ну и газоны кое-где размыло, раз вода поднялась. Те газоны, которые давно стоят, они уже с травой, с дёрном, их не вымыло. А на тех газонах, которые мы недавно сделали, например, на проспекте Строителей, трава ещё не успела взойти, их подразмыло. Будем восстанавливать», — отметил Игорь Васильев.

Сегодня, 30 июля, синоптики снова обещают тагильчанам сильные дожди. Сейчас специалисты МУП «Тагилдорстрой» ездят по городу и проверяют ливнёвку. Вчера из-за ветра и большого количества воды дождеприёмники забило, по словам Васильева, травой с листьями, защитными масками и другим мусором.

На Вагонке таких серьёзных проблем, как, например, в центре города и на Красном Камне, не возникло.

«Никаких особых аварийных ситуаций не было, — отметил руководитель “УБТ-Сервиса” Гаджи Абдулов. — Во время дождя вода, конечно, в некоторых местах скопилась. Но уже буквально через час всё разошлось. После этого мы прошлись по улицам, почистили ливневую канализацию сверху, там, где какая-то грязь, трава подзабила стоки. Но каких-то серьёзных проблем не было».

Устранение последствий разгула стихии в городе взял под личный контроль мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Погода устроила нашим дорожниками экзамен на содержание улиц. Ситуация нештатная. Дежурные бригады МУП “Тагилдорстрой” и “УБТ-сервиса” устраняют последствия ливня по всему городу. Учитывая прогноз погоды, дорожники заранее прочистили ливнёвку, но стремительные потоки воды забили колодцы землёй и листьями. Ещё во время дождя начали прочищать ливнёвку на магистральных улицах — проспектах Строителей и Ленина, затем Островского, Серова, Первомайской и других. Пострадала и набережная. Коммунальщики работают там. На некоторых улицах старый растресканный асфальт смыло потоком. В сухую погоду восстановят покрытие. На жалобы дорожные службы реагируют оперативно, проверяю лично», — написал Владислав Пинаев в Instagram.

Напомним, вечером 29 июля из-за сильного дождя не выдержала ливневая канализация и произошёл прорыв трубы на уровне первого этажа в ТЦ «Квадрат» на улице Пархоменко.