«Вчера не дозвониться, а сегодня мест уже нет». В Нижнем Тагиле родители подростков жалуются на ужасную организацию записи детей в отряды мэра

1 апреля в Нижнем Тагиле стартовала запись в трудовые отряды мэра. На утро 2 апреля, по словам организаторов, уже зарегистрировался 1021 ребёнок. При этом всего в 2021 году администрация планирует трудоустроить 720 несовершеннолетних, остальных детей записывают в резерв.

В первый день тагильчане начали обращаться в редакцию АН «Между строк» с жалобами, что не могут весь день дозвониться по указанным телефонам для записи ребёнка.

«Ни один указанный на сайте ГДМ телефон Ленинского района не доступен. Всё время занято. Мы дозваниваемся с мужем начиная с 10 утра, используем 6 телефонов одновременно», — жалуется тагильчанка.

В администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» рассказали, что на записи работает максимально возможное количество сотрудников и звонки не прекращаются ни на минуту.

«Причина ажиотажа в том, что отряды мэра — единственная возможность для подростка трудоустроиться в летний период, а количество мест ограничено. Причина того, что тагильчане не могут дозвониться, в том, что вчера был первый день записи», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

В управлении по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики АН «Между строк» пояснили, что не ожидали такого ажиотажа и набрали уже больше планируемого количества заявлений от родителей. С 10 до 17 часов в первый день зарегистрировался 1021 человек.

«Мы понимаем, люди засиделись дома из-за пандемии. Но набрали уже больше нужного количества людей. К сожалению, количество мест ограничено. Запись сегодня будем уже останавливать», — прокомментировала АН «Между строк» заместитель начальника управления Анна Афонасьева.

Обычно отряды состоят из 10–15 детей и одного бригадира. Рабочий день длится четыре часа при пятидневной рабочей неделе. С подростками заключают трудовой договор и оформляют им трудовые книжки. Если несовершеннолетний отработает все смены месяца, то его зарплата составит порядка 9500 рублей.

В трудовых отрядах мэра подростки будут задействованы на уборке территорий и помещений, станут благоустраивать парки и скверы, высаживать деревья, кустарники, цветы, помогать в реставрации библиотечного фонда, принимать участие в организации культурно-досуговых и спортивных мероприятий.