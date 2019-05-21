«Важно, чтобы власть, бизнес и банки имели возможность озвучить острые вопросы». Тагильчан приглашают на Дни предпринимательства

Завтра, 22 мая, в Нижнем Тагиле стартуют Дни российского предпринимательства. В городе пройдёт серия мероприятий с участием известных уральских деятелей, чиновников и депутатов. Так, например, уже в среду в торгово-экономическом колледже представители деловых кругов Чешской Республики обсудят с тагильчанами организацию бизнеса в области общественного питания. В ОПЦ (Доме политпросвещения) пройдёт большое совещание по мусорной реформе и встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области Еленой Артюх. 23 мая в отеле «Демидов Плаза» состоится бизнес-завтрак с участием предпринимателей и министра инвестиций и развития региона Викторией Казаковой. В ходе мероприятия планируется подписание соглашений о сотрудничестве между Свердловским областным фондом поддержки предпринимателей и бизнес-объединениями.

«У нас будут организованы очень интересные и полезные мероприятия, — отметил руководитель представительства областного фонда поддержки предпринимательства в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. — Это бизнес-завтрак 23 мая и встреча предпринимателей с банками 29 мая в отеле "Демидов Плаза". Сейчас у предпринимателей есть небольшие проблемы, им трудно получить кредиты. При этом на физлиц банки дают кредиты, а на организации этим же людям — нет. Будет возможность пообщаться с представителями финансовых организаций и понять, почему возникают такие ситуации. Я думаю, Дни предпринимательства — проект полезный, но не без доли пафоса, конечно. Очень важно, чтобы власть, бизнес и банки имели возможность пообщаться друг с другом, озвучить какие-то острые вопросы. Пусть не на камеру, но хотя бы в кулуарах».

Напомним, в ближайшее время в Нижнем Тагиле откроется центр «Мой бизнес» для предпринимателей со всего Горнозаводского округа. Он разместится в здании на пр. Мира, 2а (рядом с отелем «Демидов Плаза»). Помимо коворкинг-зоны, в нём будут также организованы кухня и переговорка. Event-площадка сможет принимать до 100 человек. Руководить центром будет Сергей Федореев. Пока в помещениях идёт ремонт, он работает, как говорится, с колёс: ездит в гости к бизнесменам, узнаёт об их проблемах и предлагает разные способы поддержки.