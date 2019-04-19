Почти 200 бизнесменов со всего Горнозаводского округа приняли участие в диалоге со Свердловским фондом поддержки предпринимателей

Почти 200 бизнесменов из Нижнего Тагила, Невьянска, Кировграда и других городов Горнозаводского округа приняли участие в диалоге со Свердловским областным фондом поддержки предпринимателей. Мероприятие «Проектирование бизнес-среды» прошло в отеле «Демидов Плаза» накануне, 18 апреля. В ходе него уральцы могли не только рассказать о своём бизнесе и тех трудностях, с которыми им приходится сталкиваться, но и узнать о возможных способах решения возникающих проблем. Многих участников диалога особенно интересовали займы, которые предлагает фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

«Мы пришли в первую очередь послушать представителей фонда, которые будут рассказывать что-нибудь интересное и полезное для предпринимателей. Есть интересные предложения по кредитованию. Денег всем не хватает. Декларировалась ставка 3,5%, годовая. Будет супер, если мы это сможем получить. Нужно знать, какие требования необходимо выполнить. Многое зависит ещё от залога, поручительства и так далее. Я занимаюсь торговлей продуктами питания уже порядка 20 лет. Всегда нужны оборотные средства, нужно пополнять товарные запасы, покупать оборудование, много хозяйственных вопросов решать. Поэтому кредит под 10% на один год мне, например, абсолютно неинтересен. В основном мы пользуемся услугами банков, которые иногда в течение года демпингуют по процентным ставкам», — рассказал АН «Между строк» предприниматель Анатолий Курицын.

О способах финансовой поддержки в 2019 году участникам диалога подробно рассказал замдиректора регионального фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Для предпринимателей доступны займы «Старт» (ставка 7,75%), «Закупки» и «Франшиза» (ставка 10%) и другие. Моногородам доступны специальные займы по ставке от 3,5% на следующих условиях: для приоритетных групп лиц, до 5 млн рублей, срок до 3 лет. Займы предоставляются на рефинансирование существующих кредитов, приобретение основных средств, пополнение оборотки, ремонт коммерческой недвижимости. На что нельзя тратить средства, так это на погашение задолженности перед бюджетом или на зарплату сотрудникам. Более подробно обо всех финансовых способах поддержки можно почитать на сайте фонда.

«Наша задача — сделать так, чтобы все предприниматели Свердловской области имели равный доступ к нашим инструментам. Чтобы им не нужно было ехать в Екатеринбург из дальнего города и идти к нам в фонд, что получить необходимую помощь, а можно было приехать в Нижний Тагил и полный спектр наших услуг получить здесь. В июне — начале июля мы откроем в Нижнем Тагиле своё представительство — центр “Мой бизнес”. Там будет организована коворкинг-зона, зал для проведения различных мероприятий, оснащённый самым современным оборудованием», — отметил Валерий Пиличев.

Центр «Мой бизнес» для предпринимателей Горнозаводского округа откроется в здании на пр. Мира, 2а (рядом с отелем «Демидов Плаза»). Помимо коворкинг-зоны, в нём будут также организованы кухня и переговорка. Event-площадка сможет принимать до 100 человек. Руководить центром будет Сергей Федореев. Пока в помещениях идёт ремонт, он работает, как говорится, с колёс: ездит в гости к бизнесменам, узнаёт об их проблемах и предлагает разные способы поддержки.

В рамках диалога предприниматели смогли пообщаться также с телеведущей и владелицей «Центра красноречия» Ксенией Телешовой, основателем компании iRidium Mobile Сергеем Королёвым и региональным менеджером по франчайзингу проекта «Фасоль» от METRO Cash and Carry Еленой Мастицкой. Посетил мероприятие и вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. Он отметил, что муниципалитет заинтересован в появлении нового среднего и малого бизнеса и его развитии, так как от этого зависят в том числе доходы местного бюджета.