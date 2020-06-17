В железнодорожной больнице Нижнего Тагила открылось отделение для реабилитации пациентов, вылечившихся от коронавируса

В Нижнем Тагиле для медицинской реабилитации пациентов после COVID-19 выделено 10 коек в подразделении больницы «РЖД-Медицина» на Старателе. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. Ещё 20 коек подготовлено базе Центра восстановительного лечения и реабилитации в Екатеринбурге.

«На госпитализацию принимают пациентов с ограниченной в силу функционального состояния мобильностью, окончивших основной этап лечения, имеющих два отрицательных результата тестирования на COVID-19 и получивших заключение Бюро маршрутизации по результатам телеконсультации. Реабилитационные мероприятия проводятся специалистами мультидисциплинарной бригады (врач-терапевт, врач ЛФК, физиотерапевт, психолог, эрготерапевт и др.). Процесс направлен на улучшение работы лёгких и бронхов, повышение общей выносливости пациентов, коррекцию мышечной слабости, преодоление стресса, нормализацию когнитивных функций», — пояснили в РЖД.

Уточняется, что все больницы сети «РЖД-медицина» оснащены современным оборудованием, а также укомплектованы высококлассными специалистами. В настоящее время их ресурсы сконцентрированы на противодействии распространению коронавирусной инфекции, оказывается помощь системе здравоохранения в регионах присутствия.