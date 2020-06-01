В железнодорожной больнице Нижнего Тагила займутся реабилитацией пациентов, вылечившихся от коронавируса

В Нижнем Тагиле клиническая больница «РЖД-Медицина» на Старателе будет оказывать реабилитационную помощь пациентам, окончившим лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с развитием пневмонии среднетяжёлой или тяжёлой формы. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения Свердловской области.

«Рекомендовать главному врачу ЧУЗ “Клиническая больница “РЖД-Медицина” города Екатеринбург” Ж. А. Солдатову: провести мероприятия по выделению коек по профилю “медицинская реабилитация” для организации лечения пациентов после окончания интенсивного этапа лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с развитием пневмонии среднетяжёлой или тяжёлой формы. (…) Организовать на базе ЧУЗ “Клиническая больница “РЖД-Медицина” (город Нижний Тагил, станция Старатель, г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, 9а) оказание медицинской помощи по профилю “медицинская реабилитация” пациентам, окончившим лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с развитием пневмонии среднетяжёлой или тяжёлой формы с соблюдением мер санитарно-эпидемиологического режима в реабилитационном отделении по предупреждению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). (…) Обеспечить проведение реабилитационных мероприятий пациентам после новой коронавирусной инфекциии (COVID-19) с развитием пневмонии среднетяжёлой или тяжёлой формы на 2-м этапе медицинской реабилитации в соответствии с Временными методическими рекомендациями», — говорится в документе.

Также в приказе отмечается, что аналогичными медицинскими услугами займутся екатеринбургская горбольница № 3 и ООО «Клиника Института Мозга».