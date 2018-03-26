В здании ТЦ в Кемерове обрушилась крыша

В Кемерове крыша сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» обрушилась почти по всей площади пожара в 1,5 тысячи квадратных метров, со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка.

По последним данным, в результате произошедшего 25 марта пожара погибли 53 человека, в больницах Кемерово остаются 12 пострадавших, ещё 36 человек отпущены на амбулаторное лечение.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерово начался днём 25 марта. В центре не сработала пожарная сигнализация, некоторые посетители оказались отрезаны от выхода и выпрыгивали из окон. МЧС сообщает, что очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где располагаются кинозалы, детские площадки и аттракционы.

Возможными причинами возгорания называют проблемы с электропроводкой и поджог одним из посетителей ТЦ поролонового наполнителя в детском бассейне.