В заброшенном военном городке под Нижним Тагилом подростка придавило плитой

В селе Покровское-1 под Нижним Тагилом на 17-летнего подростка упала плита перекрытия здания. ЧП произошло на территории заброшенного военного городка. Юношу госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмами ног и головы в Демидовскую ЦГБ.

Как пишет ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское», инцидент случился в пятницу, 26 июня, около 19 часов. Парень приехал в посёлок в гости к бабушке и пошёл заниматься паркуром на территорию заброшенного военного городка. В одном из неэксплуатируемых зданий на него упала часть плиты перекрытия.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Также по факту травмирования несовершеннолетнего проверку проведут сотрудники ПДН.