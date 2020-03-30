В Забайкалье готовятся ввести режим полной самоизоляции из-за коронавируса

Оперативный штаб Забайкальского края готовит документ о полной самоизоляции жителей региона для контроля ситуации с эпидемией коронавируса, со ссылкой на исполняющего обязанности вице-премьера правительства региона Андрея Гурулёва пишет «Чита.ру».

«Сегодня мы готовим документ со всеми репрессивными мерами, который будет готов к вечеру и отправлен губернатору Александру Осипову», — сказал Гурулёв.

Он добавил, что всем забайкальцам следует воздержаться от посещения торговых центров и других общественных мест.

Забайкальский край стал одним из первых регионов, где был обнаружен больной коронавирусом — в середине февраля в региональную инфекционную больницу госпитализировали гражданина Китая Ван Юнь Биня, который выздоровел. С тех пор официально больных коронавирусом в крае не было.

По последним данным, число заражённых коронавирусом COVID-19 в мире превысило 722 тысячи человек. Погибли свыше 34 тысяч человек, вылечились 151 тысяча. В России официально подтверждены 1534 случая коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».