В Южно-Сахалинске введён режим ЧС из-за мощного циклона (ВИДЕО)

В Южно-Сахалинске введён режим ЧС из-за мощного циклона. По данным синоптиков, уже выпало более 34% от среднемесячной нормы осадков. Припаркованные автомобили мешают проезду спецтехники и серьёзно осложняют расчистку дорог и межквартальных проездов. На расчистку уже направлено 35 единиц техники. Ситуация осложняется общей длительностью циклона, который не прекращается уже второй день. Согласно прогнозу синоптиков, такая погода сохранится в городе до 14 января.

«Мы понимаем, что погодные условия сложные и снег продолжается. Но это не повод не работать. Более того, мы объявили режим ЧС по городу, связанный с расчисткой дорог. И выписали предупреждения всем УК, чтобы они срочно включались в работу», — приводит пресс-служба слова мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.



