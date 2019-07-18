V юбилейный автоквест ЕВРАЗа собрал рекордное количество участников

Юбилейный пятый автоквест ЕВРАЗа «Летняя гонка — 2019» собрал рекордное количество участников, сообщают организаторы мероприятия. В настоящее время зарегистрировано 30 команд, но желающих принять участие в соревновании оказалось намного больше. Изначально планировалось, что количество команд в автоквесте ограничится 25, но организаторы пошли на встречу квестоманам и увеличили лимит.

«Автоквест — это интересно, современно и молодёжно, сейчас это своеобразный тренд, — считает директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона “Урал” Сергей Селькин. — Плюс ко всему это замечательный способ для сплочения наших молодёжных коллективов, всех жителей города, которые с удовольствием принимают участие в автоквестах. Мне нравится, что в автоквестах может участвовать не только молодёжь, но и люди среднего и пожилого возраста. Я надеюсь, что все участники будут соблюдать правила дорожного движения и уважительно относиться друг к другу. Очень важно, что автоквест — это не только весёлое времяпрепровождение, но и возможность лучше узнать историю своего города и страны».

«Летняя гонка — 2019» состоится в субботу, 20 июля.

Первую игру комбинат презентовал городу в честь 25-летия компании ещё в 2017 году. Событие так полюбилось участникам, что уже в январе 2018 года автоквестом отметили 55-летие ЕВРАЗ КГОК в Качканаре. С тех пор квест стал доброй традицией и ежегодно радует летними играми в Нижнем Тагиле и зимними в Качканаре.

Победителя ждёт главный приз игры — 25 000 рублей. Также игроки могут сразиться в номинациях «Самая оригинально украшенная машина» и «Самая яркая команда» и получить спецпризы.

Все участники игры получат подарки от партнёров автоквеста: официального дилера Mazda в Нижнем Тагиле «Автоплюс», официального дилера Skoda в Нижнем Тагиле «Европа Авто Тагил», провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком», электронного дискаунтера «Ситилинк», парк-отеля «Лесная», гриль-бара «Маринад», банка «Нейва», спортивно-развлекательного комплекса «Гора Белая», музыкальной студии «Серебряные струны», сырной лавки «ЕСТЬ СЫР», бара «Гора», ресторана доставки «Голодная панда», ООО «Нижнетагильский холодильник», стритфуда «Вкус Улиц», соляной пещеры «КРУИЗ», магазина цветов «33 тюльпана» и батутного парка «Атмосфера».