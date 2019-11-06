В Ярославле уволена воспитатель детсада, в котором одногруппники избили ребёнка

В Ярославле уволена воспитательница детского сада, в котором в конце октября дети во время прогулки избили свою четырёхлетнюю одногруппницу, со ссылкой на пресс-службу городской администрации пишет ТАСС.

«Приём на работу и увольнение сотрудников образовательных организаций — компетенция руководителя организации. В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут», — рассказали в пресс-службе.

Ранее воспитателя отстранили от работы на время проверки, которую проводил городской департамент образования. При этом проверку продолжает прокуратура Ярославской области, а следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, в конце октября житель Ярославля, живущий по соседству с детским садом № 236, разместил в социальных сетях видео, на котором видно, как лежащую на земле девочку бьют и пинают другие дети. Девочке наступали на спину, прыгали на ней, кидали в неё камни и другие предметы. В течение нескольких минут никто из взрослых не вмешивался в ситуацию, а воспитательница появилась в кадре только после того, как заметила, что мужчина снимает происходящее на свой телефон.

Издание «Подъём» уточняет, что уволенному педагогу 69 лет, она заслуженный работник образования. Коллеги уволенной уверяют, что она не была безучастным наблюдателем, а была занята, уделяя внимание другому ребёнку. При этом у работников детсада есть вопросы к тому, кто снимал ролик и не позвал на помощь никого из взрослых.