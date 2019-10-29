В Ярославской области детсадовцы толпой избили одногруппницу (ВИДЕО)

Следственное управление СК РФ по Ярославской области проводит доследственную проверку по факту публикации видеозаписи, на которой воспитанники детского сада № 236 избивают лежащую на земле одногруппницу, прыгают по ней и бросают в неё ветки и землю. Как рассказали очевидцы порталу 76.ru, всё происходило на глазах у воспитательницы.

Как пишет ТАСС, проверку по данному факту также проводит уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

«В детском саду произошло ЧП, потому что, когда дети осознанно избивают своего сверстника, а органы управления, воспитатель об этом не знают, это ненормально. Когда родители отдают ребёнка в детский сад, они понимают, что за его здоровье и безопасность отвечает администратор сада. Мы начали проверку, сейчас опрашиваются должностные лица. По факту могу сказать, что законных представителей никто не известил, медицинский персонал никто не известил, который должен был произвести осмотр ребёнка», — заявил Крупин.

Видео инцидента было опубликовано 29 октября в группе «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте». Автор записи — пользователь под именем Никита Макарьин. Молодой человек снял ролик из окна соседнего дома.