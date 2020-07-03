Общество

В выходные в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 26 градусов

03.07.2020 11:10
В выходные в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 26 градусов

В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 23–26 градусов, обещают синоптики. Уже сегодня, 3 июля, столбики термометров поднимутся до 21 градуса выше нуля. По ночам будет прохладно, до 11–14 градусов. В субботу осадков не предвидится, но в воскресенье возможны небольшие дожди. Ветер прогнозируется северо-западный и юго-западный. 

На следующей неделе будет ещё теплее, воздух будет прогреваться в городе уже до плюс 27–28 градусов. 

В отдельных городах Свердловской области сегодня пройдут грозы с дождями. В выходные температура воздуха будет держаться днём на уровне 20–27 градусов выше нуля, ночью — опускаться максимум до 8 градусов. Уральский гидрометцентр прогнозирует жителям также кратковременные дожди, переменную облачность и переменный ветер с порывами до 10 м/с.

Фото: 
yandex.ru/images
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