В выходные в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 26 градусов

В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 23–26 градусов, обещают синоптики. Уже сегодня, 3 июля, столбики термометров поднимутся до 21 градуса выше нуля. По ночам будет прохладно, до 11–14 градусов. В субботу осадков не предвидится, но в воскресенье возможны небольшие дожди. Ветер прогнозируется северо-западный и юго-западный.

На следующей неделе будет ещё теплее, воздух будет прогреваться в городе уже до плюс 27–28 градусов.

В отдельных городах Свердловской области сегодня пройдут грозы с дождями. В выходные температура воздуха будет держаться днём на уровне 20–27 градусов выше нуля, ночью — опускаться максимум до 8 градусов. Уральский гидрометцентр прогнозирует жителям также кратковременные дожди, переменную облачность и переменный ветер с порывами до 10 м/с.