В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила ТАСС, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась.

«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», — заявила она.

Вуйнович подчеркнула, что, несмотря на замедление темпов распространения инфекции, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения, соблюдать все предписания, включая социальную дистанцию, мытьё рук и проведение тестов.

Отслеживание всех контактов заражённых и соблюдение карантина крайне важны для сохранения положительной тенденции и контроля над ситуацией. Вуйнович сравнила происходящее с марафоном и отметила, что Россия находится только на полпути к финишу.

Ранее Вуйнович комментировала показатели смертности от COVID-19 в России и их честность — тогда она отметила, что искусственного занижения показателей в России нет.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».