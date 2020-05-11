​​​​​​​ВОЗ увидела в России признаки выхода на плато заболеваемости коронавирусом

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечёт за собой рост смертности от COVID-19, со ссылкой на руководителя представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович пишет Bloomberg.

По данным ВОЗ, рост заболеваемости в России с 6 мая упал ниже ключевого показателя в 7% и непрерывно снижался в течение нескольких дней, достигнув 5,5%, при этом в России ежедневно регистрируется более 10 000 новых случаев заболевания, а общее их число превысило 200 000.

По словам Мелиты Вуйнович, «случаи заболевания всё ещё есть, но темпы роста стабилизируются».

«Мы действительно надеемся, глядя на последние несколько дней, что рост заболеваемости вышел на плато», — сказала Вуйнович.

Также отмечается, что Россия вышла на пятое место по количеству зарегистрированных случаев коронавируса и может в ближайшие дни выйти на второе место после США, обогнав Великобританию, Италию и Испанию. В то же время, по данным ВОЗ, Россия остаётся единственной в десятке наиболее пострадавших от коронавируса стран с уровнем смертности в 1%, этот уровень может вырасти в ближайшие недели, отмечают в ВОЗ.

По словам Вуйнович, выход на плато или замедление суточного прироста заболевших приведёт к росту уровня смертности. Она назвала «действительно разумным» решение мэра Москвы о продлении режима ограничений и изоляции, действующего с 30 марта, до конца мая, при возобновлении работы промышленных и строительных предприятий.

По словам Вуйнович, российские власти в регионах не должны торопиться с ослаблением ограничений и снятием запретов, введённых из-за коронавируса, — прежде чем снимать ограничения, необходимо убедиться, что заболеваемость снижается в течение двух недель. По словам представителя ВОЗ, нужно внимательно следить за заболеваемостью, а в случае новых вспышек инфекции быть готовыми не к возобновлению тотальных запретов, а к работе с конкретными территориями, где начнётся подъём заболеваемости.

В России, по данным оперативного штаба по коронавирусу на 10 мая, выявили 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период эпидемии зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек. По данным штаба, суточный рост заболеваемости составил 5,5% — это самый низкий показатель с начала вспышки инфекции.