В волонтёрский штаб Нижнего Тагила поступило 152 обращения о помощи

С начала действия волонтёрского штаба при Территориальном управлении социальной политики по Нижнему Тагилу к активистам поступило 152 обращения, сообщает пресс-служба муниципалитета. В основном это просьбы пенсионеров старше 65 лет о покупке продуктов и лекарств. Для нужд волонтёров из автопарка администрации города выделено два автомобиля. Кроме того, руководитель региональной организации помощи маломобильным гражданам «Город без границ» Константин Баштовой предоставил в распоряжение штаба свою «Газель». На сегодняшний день на территории города работают 104 волонтёра, в том числе 65 человек из числа специалистов социальных учреждений, 25 студентов медицинского колледжа, 14 представителей ресурсного центра добровольчества «Сила Урала». Отмечается, что все активисты экипированы средствами индивидуальной защиты.

«По данным управления социальной политики администрации города, в Нижнем Тагиле проживает 64 122 человека в возрасте 65 лет и старше, из них 1953 человека находятся на социальном обслуживании на дому. С пожилыми тагильчанами, которые находятся в группе риска, ведётся разъяснительная работа. Волонтёры лично обзвонили уже 28 365 пенсионеров. Каждому добровольцы рассказывают о необходимости самоизоляции и уточняют, требуется ли помощь», — рассказали в мэрии.

В начале апреля Общероссийский народный фронт направил в штаб 120 продуктовых наборов. В ближайшее время поступит ещё 247. Проднаборы, в которых есть скоропортящиеся продукты, оперативно развозят всем, кто обратился на горячую линию, и тем, кто находится на надомном обслуживании.

В рамках благотворительной акции некоммерческая организация «Азбука детского счастья» и сеть магазинов «Галамарт» предоставили волонтёрскому штабу 100 наборов. Из них 50 комплектов для пенсионеров (средства гигиены) и 50 — для многодетных семей (игры, книжки, раскраски). Их уже начали передавать тагильчанам.

В городе создана комиссия по определению категорий граждан, не относящихся к группе 65+, но нуждающихся в помощи. Предварительно сформированы списки из 60 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении. Им также будут выдавать продуктовые наборы.

Напомним, все, кто старше 65 лет, могут оставить заявку на оказание помощи по бесплатному круглосуточному телефону горячей линии 8-800-200-34-11. Либо обратиться в управление социальной политики по городу Нижний Тагил и Пригородному району по телефону 8 (3435) 42-03-66. По иным вопросам, связанным с жизнедеятельностью в условиях пандемии коронавируса, можно позвонить по номеру 8 (3435) 25-78-92, 8 (3435) 25-78-83. Информация для желающих стать волонтёром размещена на сайте мывместе2020.рф.