В Вологде школьника оштрафовали на 30 тысяч рублей после митинга в поддержку Навального и вынудили уйти из школы

Ученика десятого класса после задержания на митинге 31 января в поддержку Алексея Навального оштрафовала комиссия по делам несовершеннолетних в Вологодском районе, пишет «Новая газета».

Юношу признали виновным по статье об организации митинга без подачи уведомления, а также по статье об участии в несогласованной акции. Помимо штрафа, присуждённого несовершеннолетнему, с его матери хотят взыскать 100 тысяч рублей по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

После акции 23 января подросток выложил видео, публикацию которого суд признал призывом к участию в митинге 31 января. В этот день школьника и задержали в центре Вологды.

Адвокат мальчика Сергей Тихонов рассказал о том, что подростка также вынудили забрать документы из школы. Правозащитник добавил, что о публикации видео в полицию сообщил директор школы, в которой учился подозреваемый. В дальнейшем из-за этого юношу вынудили забрать документы из образовательного учреждения. По словам адвоката, завуч беседовал со школьником и оказывал «определенное давление и делал недвусмысленные намеки, что ему надо из школы уйти».

Все штрафы семья собирается обжаловать.