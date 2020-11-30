В Волчанске умерла женщина, подожжённая мужем в собственном доме вместе с родственниками

В больнице Волчанска скончалась 30-летняя местная жительница, муж которой поджёг собственный дом с родственниками внутри, пишет E1.ru. У женщины были серьёзные ожоги.

Информацию подтвердили в Следственном комитете, причиной смерти стали полученные ею при пожаре ожоги. В СК отметили, что в уголовном деле уже появился дополнительный эпизод.

«В рамках расследуемого уголовного дела возбуждён дополнительный эпизод, который предусматривает ответственность за оконченное преступление в связи со смертью одной из потерпевших. Теперь в рамках дела расследуется убийство одного лица и покушение на убийство двух лиц», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошёл 23 ноября: 32-летний мужчина поругался с тёщей и устроил поджог. Во время возгорания пострадал он сам, его тёща, жена и один из троих детей (двое других в это время были в школе). 11-летнего мальчика на вертолёте увезли в больницу в Екатеринбург, а поджигателя и остальных членов семьи госпитализировали в местную больницу.